В Одеській області відбуваються масштабні заходи із зачистки від представників криміналітету. Впродовж тижня проводяться санкціоновані обшуки в осіб, які прямо чи опосередковано причетні до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в регіоні.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що тільки в Одесі з минулої п’ятниці викрито більше 10 осіб, які підозрюються у зв’язках з представниками злочинного світу, у тому числі зі "злодіями в законі". У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру та наркотичні засоби.

"Вчора у сімох мешканців Біляївки, які позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету та намагались впливати на криміногенну ситуацію в районі, вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності. Боєприпаси, зброю та наркотичне зілля також вилучили у кількох жителів Вилкового та Арциза", - повідомили в поліції.

Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказзя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів.

Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки автомобілів.

"Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району - за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки", - додали в поліції.

Відпрацювання області тривають.