Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"
Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"
Новим главою НАК "Нафтогаз" став Вітренко (оновлено)
Новим главою НАК "Нафтогаз" став Вітренко (оновлено)
“Епіцентр” відкрив інноваційний Food Market з власним фудкортом
Новини компаній“Епіцентр” відкрив інноваційний Food Market з власним фудкортом
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
В Києві пройшов марш вишиванок на честь створення дивізії "Галичина"
В Києві пройшов марш вишиванок на честь створення дивізії "Галичина"
Зеленский, Путин и поиск бессмысленного разговора
Зеленский, Путин и поиск бессмысленного разговора
Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи, нардеп пообіцяв йому посаду міністра
Кива заявив, що його наукового керівника звільнили з роботи, нардеп пообіцяв йому посаду міністра
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області виявили майже чотири сотні протитанкових мін часів Другої світової

Боєприпаси перебувають на місці виявлення та цілодобово охороняються співробітниками Нацполіції.

У Дніпропетровській області виявили майже чотири сотні протитанкових мін часів Другої світової
Фото: dn.dsns.gov.ua

Мешканець села Девладово Дніпропетровської області під час пошуку металобрухту виявив три предмети, схожі на застарілі боєприпаси. 

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Зазначається, що після обстеження території піротехніками ДСНС виявлено 375 одиниць застарілих протитанкових мін ТМІ-42. 

“Вибухонебезпечні предмети знаходяться на місці виявлення та цілодобово охороняються співробітниками Нацполіції. Після завершення обстеження території боєприпаси будуть знешкоджені шляхом контрольованого підриву”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, з 6 липня 2014 року піротехніки ДСНС на території Донецької та Луганської областей виявили, вилучили та знешкодили близько 220 тисяч одиниць ВНП, перевірено ділянки територій загальною площею понад 32 тис. га, а також акваторії водних об'єктів загальною площею 101 га.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також