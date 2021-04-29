У Дніпропетровській області виявили майже чотири сотні протитанкових мін часів Другої світової

Боєприпаси перебувають на місці виявлення та цілодобово охороняються співробітниками Нацполіції.

Мешканець села Девладово Дніпропетровської області під час пошуку металобрухту виявив три предмети, схожі на застарілі боєприпаси.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Зазначається, що після обстеження території піротехніками ДСНС виявлено 375 одиниць застарілих протитанкових мін ТМІ-42.

“Вибухонебезпечні предмети знаходяться на місці виявлення та цілодобово охороняються співробітниками Нацполіції. Після завершення обстеження території боєприпаси будуть знешкоджені шляхом контрольованого підриву”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, з 6 липня 2014 року піротехніки ДСНС на території Донецької та Луганської областей виявили, вилучили та знешкодили близько 220 тисяч одиниць ВНП, перевірено ділянки територій загальною площею понад 32 тис. га, а також акваторії водних об'єктів загальною площею 101 га.