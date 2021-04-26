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Піротехніків ДСНС біля Гнутового евакуювали з місця проведення розмінування через обстріли

Загиблих і постраждалих немає.

Піротехніків ДСНС біля Гнутового евакуювали з місця проведення розмінування через обстріли
Фото: dsns.gov.ua

Наприкінці березня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій приступили до чергової фази розмінування на ділянці Гнутове, що на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Роботи тривають чи не щодня. Однак ситуація ускладнюється тим, що ділянка розташована поблизу лінії розмежування.

"Щодня піротехніки ризикують власним життям, адже разом із небезпекою мін та снарядів, що вилучають фахівці, додається ще і ризик опинитися під ворожим вогнем", - наголосили в ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua

Так, сьогодні, 26 квітня, приблизно з 8:00 до 08:40 ранку відбулися обстріли садового товариства біля с. Гнутове. Місце обстрілу безпосередньо біля поля, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи. На момент обстрілу на місці перебували 23 представники ДСНС і 5 одиниць техніки. Рятувальники мусили негайно зупинити роботи і залишити небезпечну ділянку.

На цей час роботи припинено, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйовано з місця події. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, влітку 2019 року командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутове" через детонацію боєприпасів після займання сухої трави неподалік КПВВ.

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