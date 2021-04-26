Обстріл було здійснено з позицій у районі населеного пункту Пікузи, що на Приазов‘ї.

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергове грубе порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації в районі лінії розмежування.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Ввечері 24 квітня, близько 21:00, бойовики обстріляли Водяне у Волноваському районі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Обстріл було здійснено з позицій окупантів у районі населеного пункту Пікузи, що на Приазов‘ї. При цьому було випущено 12 мін з мінометів калібру 120 мм, 4 міни з міномету калібру 82 мм і здійснено 12 пострілів з СПГ, у результаті чого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні господарства.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних мешканців.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зафіксовано вирви від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам. За результатами верифікації на адресу СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами.

Українська сторона СЦКК також інформує, що з початку поточного року до ОБСЄ було направлено 177 письмових звернень, у яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані у тому числі з обстрілами населених пунктів на підконтрольній території.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Українська сторона СЦКК нагадує, що такі дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю місцевого населення та дестабілізують безпекову ситуацію вздовж усієї лінії розмежування. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.