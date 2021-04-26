Кремль назвав "тривожним сигналом" пропозицію Зеленського змінити Мінські угоди

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція Володимира Зеленського про зміну Мінських угод є тривожною.

Про це повідомляє ТАСС.

"Президент говорив про необхідність зміни мінського формату, додавання інших країн і так далі і тому подібне. - Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація. Це чергова на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши, власне, йому кінець, просто неможливо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що вранці 25 квітня вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського, в якому він закликав змінити Мінські угоди як недостатньо гнучкі і застарілі. Він сказав, що бачить два виходи: або змінити їх, або відмовитися від них узагалі й прийняти якийсь інший формат мирного врегулювання.

Президент України також запропонував "розширити і поглибити" нормандський формат мирних переговорів, до якого зараз у якості посередників між Україною і Росією залучено Францію та Німеччину. На його думку, "четвірка" могла б стати "сімкою" за рахунок США, Канади та Великобританії.

Президент Зеленський не вперше виступає за зміну Мінських угод. Ще у 2019 році він говорив про бажання змінити 9-й пункт Мінських угод, де прописано питання повернення Україні контролю над кордоном між окупованими районами Донбасу і Росією. Там сказано, що контроль над кордоном Україна почне отримувати тільки після проведення виборів.

Росія категорично відмовляється від будь-яких, навіть косметичних змін Мінських угод. Президент Росії Володимир Путін пояснював, що зміна одного пункту може потягнути за собою зміну і інших. У зв'язку з цим він виключив можливість зміни Мінських угод.