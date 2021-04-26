Через карантинні обмеження бюджет столиці недоотримав 2,5 млрд грн у 2021 році, – Кличко

Але вони, на думку мера, дали результат.

Через карантинні обмеження бюджет Києва недоотримав більше 2,5 млрд грн з початку 2021 року. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«У минулому році місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет. За перший квартал цього року - вже понад 2,5 мільярди гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров’я людей залишаються ключовим пріоритетом», – повідомив Кличко.

Кличко зазначив, що запроваджені карантинні обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.

«Я можу сказати, що обмеження, які ми ввели: на проїзд в міському транспорті, закриття ресторанів та кафе, дали результати. І ми маємо на сьогодні значне зниження захворюваності в місті», – пояснив лідер «Удару».

Водночас, він закликав бути пильними і дотримуватись карантинних обмежень.

«Нам не можна впадати в ейфорію і вважати, що всі виклики вже позаду. Невдовзі будуть свята, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій, якщо є можливість, проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо немає, дотримуватись ключових правил: температурний скринінг прихожан, одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення, дезинфекція приміщень і масковий режим», – підсумував Кличко.