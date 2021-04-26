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Київ досяг критеріїв для виходу в "жовту" зону

Карантин у столиці України послаблять з дня на день.

Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я оновило таблицю індикаторних показників, для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Вона свідчить, що станом на неділю, 25 квітня, у Києві всі критерії прийшли в норму: рівень госпіталізації - лише 58,3 випадки на 100 тисяч населення (поріг - 60 випадків), а завантаженість ліжок з киснем - 58,6% (поріг - 65%).

Це означає, що з дня на день столиця має вийти з "червоної" зони у "жовту". 

У неділю, 25 квітня, в Києві виявили 256 хворих на коронавірус, померла 21 людина.

Нагадаємо, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу у Києві встановили 23 березня.

Сьогодні - 35-й день "червоної" зони.

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