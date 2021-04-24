Авіація Нацгвардії та поліцейські сприяли терміновому транспортуванню донорських органів із Запоріжжя до Києва.

Про це йдеться на сайті МВС.

У Запоріжжі життя жінки обірвав інсульт. Родичі загиблої дозволили трансплантацію низки органів, завдяки яким вдасться врятувати три інших життя.

“Було прийнято рішення здійснити переліт літаком Нацгвардії, аби якнайшвидше транспортувати лікарів зі столиці до Запоріжжя”, – розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він був присутній в аеропорту під час відправки бригади медиків із “Охматдиту” та Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Там лікарі отримали донорські органи і повернулися до Києва.

У Запоріжжі було здійснено трансплантацію нирки, а у Києві 11-річному хлопчикові пересадали нирку. Окрім того, печінка передбачалася для жінки, у якої діагностовано цироз.

"Одну нирку пересадили на місці в обласній клінічній лікарні, яку після Києва можна вважати другим центром пересадки в Україні. Другу нирку призначили для 11-річного Богданчика, який проживав у клініці ′′ОХМАТДИТ". Це вже друга трансплантація нирки від мертвого донора. Раніше трансплантацію дітям в Україні робили тільки від рідних, але через біологічну несумісність не завжди можна було", - зазначив Геращенко.

Хлопчик помер без такої пересадки протягом декількох місяців. Донорську печінку сьогодні пересадили хірурги-трансплантологи в Інституті імені Шалімова.

“Дуже важливо, що ми завдяки авіації Нацгвардії та поліцейським отримали таку можливість, настільки оперативно прибути до донора, а потім повернутися до реципієнтів. Саме оперативність та високий професіоналізм лiкарів-трансплантологів відіграють визначальну роль у цьому процесі”, – зазначив керівник відділу трансплантації та хірургії печінки інституту ім. Шалімова Олександр Гриненко.

Нагадаємо, вперше за останні 13 років українські лікарі пересадили кістковий мозок дорослому пацієнту від родича.