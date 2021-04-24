За добу ковідом захворіли 70 українських військових

За минулу добу, 23 квітня у Збройних силах України зареєстрували 70 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 31 особа.
Станом на 24 квітня в українській армії ковідом хворіє 1800 осіб.
Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 22 479 осіб, летальних випадків – 77.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 392 особи.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 43 838 військовослужбовців, зокрема 3136 військових медиків.
За минулу добу проти COVID-19 у війську щеплено 497 осіб.
Нагадаємо, у п'ятницю, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків – 392.