За добу в Україні – 12 711 новий випадок коронавірусу

За минулу добу, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 392.
Госпіталізовано 3 508 осіб, а одужало – 13 687. За добу здійснено 92 136 тестувань, зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ –1 027 випадків;
Вінницька область – 332 випадки;
Волинська область –346 випадків;
Дніпропетровська область – 1 268 випадків;
Донецька область – 754 випадки;
Житомирська область – 288 випадків;
Закарпатська область – 219 випадків;
Запорізька область – 621 випадок;
Івано-Франківська область – 123 випадки;
Київська область – 815 випадків;
Кіровоградська область – 197 випадків;
Луганська область – 255 випадків;
Львівська область – 747 випадків;
Миколаївська область – 299 випадків;
Одеська область – 841 випадок;
Полтавська область – 641 випадок;
Рівненська область – 518 випадків;
Сумська область – 370 випадків;
Тернопільська область – 268 випадків;
Харківська область – 964 випадки;
Херсонська область – 201 випадок;
Хмельницька область – 479 випадків;
Черкаська область – 592 випадки;
Чернівецька область – 166 випадків;
Чернігівська область – 380 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 017 341 особа; одужало – 1 565 954, летальних випадків – 42 092 і проведено 9 214 479 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська, Полтавська області та місто Київ наступного тижня вийдуть з червоної зоні за рівнем епідемічної небезпеки.