За добу в Україні – 12 711 новий випадок коронавірусу

За минулу добу, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 392.

Госпіталізовано 3 508 осіб, а одужало – 13 687. За добу здійснено 92 136 тестувань, зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ –1 027 випадків;

Вінницька область – 332 випадки;

Волинська область –346 випадків;

Дніпропетровська область – 1 268 випадків;

Донецька область – 754 випадки;

Житомирська область – 288 випадків;

Закарпатська область – 219 випадків;

Запорізька область – 621 випадок;

Івано-Франківська область – 123 випадки;

Київська область – 815 випадків;

Кіровоградська область – 197 випадків;

Луганська область – 255 випадків;

Львівська область – 747 випадків;

Миколаївська область – 299 випадків;

Одеська область – 841 випадок;

Полтавська область – 641 випадок;

Рівненська область – 518 випадків;

Сумська область – 370 випадків;

Тернопільська область – 268 випадків;

Харківська область – 964 випадки;

Херсонська область – 201 випадок;

Хмельницька область – 479 випадків;

Черкаська область – 592 випадки;

Чернівецька область – 166 випадків;

Чернігівська область – 380 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 017 341 особа; одужало – 1 565 954, летальних випадків – 42 092 і проведено 9 214 479 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська, Полтавська області та місто Київ наступного тижня вийдуть з червоної зоні за рівнем епідемічної небезпеки.