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Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн

Порушення призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.

Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Фото: depositphotos.com\a_taiga

Державна аудиторська служба України за підсумками перевірки використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.

Крім цього, служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективність і результативність використання 25 мдрд 624,8 млн грн. Про це сказано у відповіді Держаудитслужби на інформаційний запит LB.ua. 

Аудит використання коштів "ковідного фонду", згідно з меморандумом України та Міжнародного валютного фонду, потрібно було провести до кінця березня 2021 года. Під час аудиту перевірили використання коштів фонду в розмірі 44 млрд 494,2 млн грн – 66,9% від загальної суми використаних коштів (66 млрд 525,3 млн грн).

Загальний же обсяг спецфонду станом на 31 грудня 2020 року склав 80 млрд 913,8 млн грн, а виділено з нього після відповідних постанов Кабінету міністрів було 78 млрд 427,7 млн грн. Загалом Держаудитслужба та її територіальні органи провели 962 заходи державного контролю, з яких чотири державних фінансових аудити, 280 ревізій, 457 перевірок закупівель та 221 моніторинг процедур закупівель.

Встановлено, що 830 процедур закупівель проведено з процедурними порушеннями, у 182 випадках такі порушення вплинули на результати закупівель на загальну суму 31 млрд 846,4 млн грн. А саме: замовники не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації, як наслідок, неправомірно вибрали таких учасників переможцями торгів. 

Заходи держфінконтролю також виявили факти невиконання замовниками вимог пункту 4 Порядку №225 (зокрема, не були дотримані принципи максимальної економічності і ефективності використання коштів), через що неефективно використані кошти фонду на суму 273,5 млн грн.

Крім цього, деякі замовники не врахували, що операції з придбання окремих товарів, робіт і послуг за рахунок коштів фонду звільняються від сплати ПДВ, через що переплата склала 1,2 млн грн. 

Встановлено випадки неякісного виконання підрядниками умов укладених договорів. Зокрема, була завищена вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів на 78,9 млн грн. Крім цього, документально не підтверджено дотримання виконавцем робіт (постачальником товарів/послуг) термінів виконання 26 договорів і не дотримані гарантії переможцями за 5 договорами.

За результатами проведених заходів Держаудитслужби встановила, що загалом у замовників функціонує система планування закупівель і ведеться документація відповідно до вимог законодавства, але не на достатньому рівні.

"Зокрема, замовники допускають порушення при плануванні закупівель, визначенні їх потреби в закупівлі та складанні тендерних документацій. Як наслідок, це призводить до неефективного використання коштів з Фонду COVID-19. За результатами дослідження питань планування закупівель виявлено, що замовники уклали 130 договорів (6% перевірених) на загальну суму 137,3 млн грн при відсутності документів щодо обґрунтування визначення потреби закупівлі", - зазначає Держаудитслужба. 

В цілому відзначається, що замовники здатні ефективно здійснювати закупівлі, але в окремих випадках не було проведено належне порівняння цін на ринку при виборі контрагентів. В результаті цього були неефективно використані кошти на придбання товарів, робіт і послуг на суму 273,5 млн грн. У ході перевірки виконання 2078 договорів було встановлено, що замовники за 24 договорами (1,2% від перевірених), укладеними на загальну суму 87,6 млн грн, документально не підтвердили якість поставлених товарів і виконаних робіт відповідно до цих умов договорів. За результатами проведених перевірок були ініційовані заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності 95 посадових осіб, які допустили порушення.

Нагадаємо, у квітні 2020 в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу. Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

11 листопада Кабінет міністрів перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.

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