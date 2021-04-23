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Кабмін наказав "Укрзалізниці" виплатити 750 млн гривень дивідендів за 2019 рік

Ця сума становить 30% від чистого прибутку УЗ за 2019 рік.

Кабмін наказав "Укрзалізниці" виплатити 750 млн гривень дивідендів за 2019 рік
Фото: Александр Рудоманов

Кабінет міністрів на своєму засіданні 21 квітня затвердив річний звіт АТ "Українська залізниця" за 2019 рік і зобов'язав її до 30 червня виплатити 749,5 млн гривень дивідендів.

Про це йдеться в розпорядженні №349-р.

Ця сума становить 30% від чистого прибутку УЗ за 2019 рік.

Решту 1,75 млрд гривень піде на покриття збитків минулих років.

Нагадаємо, що 21 квітня S&P Global Ratings погіршив кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'B-' до 'CCC' та помістив його у список CreditWatch з негативним прогнозом. Це означає, що найближчим часом рейтинг можуть понизити ще раз.

Це пов'язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадає на 30 травня.

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