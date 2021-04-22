Україна ввела 35%-ве спецмито на автобуси та вантажівки з Білорусі

Комісія з міжнародної торгівлі відповіла на "недружні дії" РБ.

Україна оголосила про введення 35%-го спеціального мита на автобуси та вантажівки з Білорусі.

Про це повідомляється в "Урядовому кур'єрі", який публікує офіційні рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

В повідомленні йдеться, що уряд Білорусі створив штучні бар'єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів, встановивши утилізаційний збір, та нерівні умови участі в державних закупівлях. Це суперечить договору про зону вільної торгівлі муж Україною та Білоруссю.

У відповідь Україна вирішила запровадити спеціальне мито на автобуси, вантажівки та спецавтомобілі з Білорусі.

"Спеціальне мито застосовується з моменту набрання чинності рішенням комісії і до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України. Рішення комісії набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що недавно львівська мерія відмовилася купувати білоруські автобуси МАЗ, щоб не фінансувати режим Олександра Лукашенка.