Збитки "Нафтогазу" у 2020 році склали 11,8 млрд грн - ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 року прогнозує отримання збитку в розмірі 11,8 млрд грн.

Про це повідомляє "Цензор.нет" з посиланням на проект фінплану "Нафтогазу" на 2021 рік, який був спрямований на погодження в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Відповідні відомості містяться у матеріалах до засідання Кабміну в середу, 21 квітня.

Як відзначає Мінекономіки, законом "Про держбюджет на 2021 рік" передбачено надходження дивідендів від підприємств з держчасткою в сумі 24,4 млрд грн.

"Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" в розмірі 11,5 млрд грн", - повідомляється в матеріалах Кабміну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік. До сплати податків збиток "Нафтогазу" у 2020 році становив 11,95 млрд грн.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, коментуючи оприлюднені відомості, назвав їх некоректними.