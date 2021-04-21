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У Маріуполі запланували будівництво Музею науки

Всього у рамках «Великого будівництва» заплановано створення 15 таких музейних просторів.

У Маріуполі запланували будівництво Музею науки

Науково-освітній простір «Музей науки» в рамках президентської програми «Велике будівництво» з'явиться в Маріуполі. Розробкою проєкту майбутнього музею займеться Маріупольський державний університет. Про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

З ініціативою про створення в Україні мережі музеїв науки президент Володимир Зеленський виступив у жовтні 2020 року під час відкриття на території Національного комплексу «Експоцентр України» першого подібного інтерактивного музею Малої академії наук України.

Як зазначають в Донецькій ОДА, згідно з розробленою МАНУ стратегією, музеї науки в регіонах повинні бути експозиційно взаємопов'язані і відображати локальну специфіку. Всього у рамках «Великого будівництва» заплановано створення 15 таких музейних просторів.

Маріупольський державний університет вже подав заявку на створення одного з 15-ти музеїв науки.

Всього ж МОН та МАНУ, за результатами оцінки можливостей регіонів, обрали три області - Львівську, Полтавську та Донецьку. Тут незабаром почнеться реалізація проєкту.

За даними ОДА, фінансувати проєкт створення Музею науки будуть Державний фонд регіонального розвитку і міська рада Маріуполя.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив про старт програми «Велика реставрація», в ході якої в Україні протягом трьох років буде відновлено 150 об'єктів культурної та історичної спадщини.

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