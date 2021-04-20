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Де взяти онлайн кредит без відмови в Україні?

Де взяти онлайн кредит без відмови в Україні?

Терміновий кредит без відмови на особистий рахунок - найбільш зручний та швидкий мікрокредит, який можна оформити всього за декілька хвилин в онлайн-режимі, не виходячи з квартири, по дорозі роботу або в магазин. Отримані грошові кошти можна витратити на шопінг, ремонт зламаного смартфона або покупку нового. Сьогодні отримати позику можна в десятках банків, кожен з яких пропонує власні умови та варіанти. Однак банківські послуги підходять не всім позичальникам - банки вимагають від заявників офіційного працевлаштування з підтвердженням джерела походження доходів, наявності застави або поручителів, особистої присутності клієнта при подачі документів в робочий час, тривалого очікування рішення та бездоганної кредитної історії. Як же взяти онлайн кредит без відмови, якщо ви не відповідаєте цим вимогам?

МФО - позики на карту без відмов в Україні

МФО або мікро фінансові організації - найбільш мобільні та зручні для клієнтів компанії фінансового сектору України. На відміну від банків, вони працюють в онлайн-режимі, не вимагають особистої присутності клієнта при подачі заявки та приймають рішення по видачі миттєвої позики за лічені хвилини. МФО може оформити кредит на картку без відмови користувачам, що знаходяться в будь-якому населеному пункті країни.

Основні вимоги МФО до позичальників

Для того, щоб взяти кредит на карту терміново без відмови, клієнт мікрофінансової організації повинен відповідати наступним критеріям:

  • вік 18-70 років;

  • громадянство України та постійне проживання на її території;

  • наявність паспорта та індивідуального податкового номера ІПН;

  • наявність номера мобільного телефону українського оператора зв'язку і адреси електронної пошти;

  • банківська картка з мінімальним позитивним балансом.

Як оформити позику без відмови терміново в МФО?

Для того, що б отримати швидку позику в мікрофінансової компанії, клієнту необхідно зробити шість простих кроків:

  1. обрати суму позики та термін її повернення;

  2. зареєструвати особистий кабінет на сайті компанії, використовуючи номер телефону та адресу електронної пошти;

  3. заповнити анкету користувача, внісши мінімальний набір контактної та особистої інформації у відповідних полях онлайн-форми;

  4. «прив'язати» до особистого кабінету банківську картку, пройшовши процедуру її верифікації;

  5. відправити заявку на розгляд і перевірку;

  6. в разі позитивного рішення - прочитати та підписати кредитний договір онлайн.

Після підписання договору гроші надходять на карту миттєво. Відмовити клієнту можуть тільки в разі наявності критичних проблем - наприклад, виявлених фактів шахрайства, використання чужих документів або картки. Першого разу користувачам пропонують в борг невелику суму, а потім кредитний ліміт збільшується. Так, наприклад, популярний на ринку онлайн-сервіс Сashberry першого разу надає позику в розмірі до 5000 грн на термін до 30 діб під пільговий відсоток 0,01%, а надалі ліміт збільшується до 15000 грн.

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