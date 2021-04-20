На дорозі до курортного Очакова почалися ремонтні роботи

Укравтодор відновив ремонт автомаршруту на морське узбережжя у Миколаївській області – дорогу Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка». Ремонт цієї дороги по всій протяжності є одним із пріоритетних завдань дорожників Миколаївщини.

Дорога до курортного містечка Очаків проходить вздовж Бузького та Дніпровського лиманів і сполучає села Стару Богданівку, Козирку, Парутине, Дмитрівку, Куцуруб та інші з обласним і районним центрами.

Торік у рамках національної програми президента “Велике будівництво” стартував поточний середній ремонт трьох відрізків дороги. Перша трикілометрова ділянка автошляху наприкінці минулого року здана в експлуатацію, на двох інших, у районі Великої Коренихи та Козирки, влаштовано вирівнюючий шар покриття. Через настання зими роботи на об’єктах було призупинено. Довгоочікуване квітневе тепло дозволило відновити дорожні роботи на перехідному об’єкті.

Минулого тижня на відрізку км 20+000 – км 22+400 у межах Козирки дорожні працівники влаштували фінішний шар покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону завтовшки 5 сантиметрів.

Наразі підрядник перебазував техніку на ділянку км 6+300 – км 8+300 неподалік Великої Коренихи, де цими днями буде влаштовано верхній шар покриття.

Дорожники також виконують роботи з установки бордюрів та виготовлення полегшеного автопавільйону, який надалі буде встановлений для зупинки громадського транспорту у селі Козирка.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області доопрацьовує проєкт ремонту інших ділянок траси, передбачивши улаштування велодоріжок та електроосвітлення вздовж автошляху від села Парутине до міста Очакова.

Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, уся мережа доріг між містами України, а це близько 20 тис. км, може бути відремонтована до кінця 2023 року.