Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко

Марченко уточнив, що зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків.

Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Фото: Макс Требухов

Міністерство фінансів готує пакет змін до Податкового кодексу України.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Він не уточнив, які саме зміни планується внести в документ, зазначивши, що вони будуть стосуватися ухилення від сплати податків.

"Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був «дуже хитро зроблений», платили податки в нашій країні... Всі, хто ухилявся від сплати податків через Податковий кодекс. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки", - сказав Марченко.

Нагадаємо, у травні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгоджень у податковому законодавстві".

16 січня 2020 року парламент ухвалив цей законопроєкт у другому читанні та в цілому. У Раді підприємців при Кабміні назвали законопроєкт №1210 "податковим терором". Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - зокрема Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших. Зокрема, у Федерації роботодавців вважають, що законопроєкт №1210 - загроза для розвитку бізнесу.

Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, істотно збільшують фіскальний тиск на підприємців і можуть негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також