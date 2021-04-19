Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко

Міністерство фінансів готує пакет змін до Податкового кодексу України.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Він не уточнив, які саме зміни планується внести в документ, зазначивши, що вони будуть стосуватися ухилення від сплати податків.

"Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був «дуже хитро зроблений», платили податки в нашій країні... Всі, хто ухилявся від сплати податків через Податковий кодекс. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки", - сказав Марченко.

Нагадаємо, у травні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгоджень у податковому законодавстві".

16 січня 2020 року парламент ухвалив цей законопроєкт у другому читанні та в цілому. У Раді підприємців при Кабміні назвали законопроєкт №1210 "податковим терором". Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - зокрема Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших. Зокрема, у Федерації роботодавців вважають, що законопроєкт №1210 - загроза для розвитку бізнесу.

Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, істотно збільшують фіскальний тиск на підприємців і можуть негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.