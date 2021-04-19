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​Україна заплатить SpaceX $2 млн за запуск супутника

"Січ-2-1" вже зібрали і готують до встановлення на ракету.

​Україна заплатить SpaceX $2 млн за запуск супутника
Фото: EPA/UPG

Україна повинна заплатити американській компанії SpaceX 2 мільйона доларів за запуск супутника "Січ-2-1".

Про це сказав голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв'ю "Економічній правді".

"КБ "Південне" провело консультації з компанією SpaceX і вона переадресувала своєму підрозділу в Німеччині завдання з адаптації супутника для запуску. Отже, загальна сума контракту становить 1,99 мільйона доларів. Ця сума враховує всі технічні питання, пов'язані із запуском супутника", - сказав він.

Поки що зі SpaceX є попередні домовленості, контракт напрацьовується.

Сам супутник вже готовий і знаходиться на стадії випробувань.

"Наш супутник планувався з вертикальним розташуванням. Це важливо, бо основним корисним навантаженням супутника є камера. Оскільки розташування на SpaceX буде інше, горизонтальне, то навантаження на камеру буде абсолютно інше. Тобто навантаження піде на оптичну частину супутника. Це теж вимагає низки випробувань, це вимога оператора запуску SpaceX. Без підготовчих робіт він не буде готовий прийняти супутник для установки на ракету. Це один з технічних моментів, які необхідно було вирішити із SpaceX", - пояснив Тафтай.

Випробування планується завершити до серпня, а запуск заплановано на грудень 2021 року.

Нагадаємо, що створення космічної системи "Січ-2-1" було передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

Запуск космічного апарату, який є частиною оптико-електронної космічної системи дистанційного зондування Землі, хочуть приурочити до 30-річчя незалежності України.

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