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Об'єднану гірничо-хімічну компанію виставлять на приватизацію за 3,7 млрд гривень

Підприємство першим піде на "велику приватизацію".

Об'єднану гірничо-хімічну компанію виставлять на приватизацію за 3,7 млрд гривень
Фото: umcc-titanium.com

Об'єднану гірничо-хімічну компанію виставлять на приватизацію за 3,7 млрд гривень, повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"3,7 млрд грн - стартова ціна, що визначена та запропонована радником з приватизації АТ “Об'єднана гірничо-хімічна компанія”. ОГХК стане першим об’єктом, виставленим на аукціон великої приватизації. Ціна сформована за результатами комплексного аудиту та повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства", - написав Сенниченко у фейсбуці.

За його словами, попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні вже висловили більше 10 компаній, тому вартість продажу може бути вищою.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія перебуває у 100% власності держави в особі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Її було створено на базі майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область) у 2014 році.

30 березня Верховна Рада прийняла проєкт закону про розблокування "великої приватизації".

В 2021 році Фонд державного майна планує продати на аукціонах Перший київський машинобудівний завод ("Більшовик"), шість обленерго, ОГХК та Президент-готель у Києві.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн, і його виконання прямо залежить від розблокування "великої приватизації", яка повинна забезпечити надходження на рівні 9 млрд грн.

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