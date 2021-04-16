Під Києвом будують транспортні розв’язки за програмою «Велике будівництво»

Укравтодор у рамках президентської програми «Велике будівництво» почав створювати нові транспортні розв’язки на головних під’їздах до столиці. Столична влада поки погодила будівництво лише трьох із них, повідомляє пресслужба Укравтодору.

«Хаотична забудова Києва та його передмість, відсутність у столиці реального Генплану є причинами транспортного колапсу на підходах до столиці, які одночасно є міжнародними транспортними коридорами та щоденними маршрутами жителів агломерації», - коментує голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Для будівництва розв'язок на під’їздах до Києва визначено три місця: траса M-05 Київ – Одеса км 15+390 (Чабани) та км 21+847 (Віта - Поштова); траса M-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка). У Чабанах уже зробили підготовчі роботи, встановлюють фундаменти та опори естакади. У Стоянці тривають земляні роботи і влаштування бетонного огородження на естакаді. Технічний нагляд робіт здійснює німецька компанія Kocks Consult GmbH.

Розв’язки дозволять безпечно розподіляти транспортні потоки, розвантажать транспорті вузли на міжнародних трасах та покращать безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

«Спорудження розв’язок є необхідним рішенням для забезпечення безпеки руху. На жаль, ми так і не отримали вчасного рішення Києва щодо відведення землі під розв’язки в Білогородці та Чайках. У наслідку буде збудовано 3 замість запланованих 5 розв’язок. Системним розв'язанням проблеми стане завершення будівництва Київської обхідної дороги», - повідомив Кубраков.

Фінансуватимуть будівництво розв’язок коштом позик Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Термін виконання робіт – 2 роки.

Як повідомляв раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, у Дніпрі до Дня незалежності відкриють Південний обхід міста. Його почали створювати ще 10 років тому, але відновити роботи вдалося лише завдяки президентській програмі.