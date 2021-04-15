Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про стимулювання індустріальних парків

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо створення і стимулювання діяльності індустріальних парків.

За проголосували 260 народних депутатів.

В Україні нині 43 індустріальні парки, але діють менше 10. Ефективність таких парків в Україні зараз складає 7%.

Нардеп "Слуги народу" Павло Фролов для "Цензор.нет" пояснив, що законопроєкт 4616-1 визначає об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку та пропонує стимули для індустріальних парків.

Зокрема, до стимулів віднесли:

компенсацію керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;

компенсацію учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності (15-30% експорту – відшкодування 30% загальної суми відсоткових платежів за кредитом; 30-50% – відшкодування 50%, ≥50% – відшкодування 50%; ≥70% – відшкодування 70%);

часткову компенсацію інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших 3 років господарської діяльності в межах індустріального парку (15-30% експорту (в середньому протягом кожного з 3 років діяльності) – відшкодування 15% загальних капітальних витрат; 30-50% експорту – відшкодування 30%; ≥50% експорту – відшкодування 50%; ≥70% експорту – відшкодування 70%);

дозвіл вилучати землі для будівництва індустріальних парків, а також змінювати цільове призначення особливо цінних земель для створення та функціонування індустріальних парків;

дозвіл здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу ЦОВВ для проведення робіт із облаштування, будівництва, технічного обслуговування індустріальних парків.

У пояснювальній записці йдеться, що індустріальні парки успішно діють у Туреччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Китаї та Південній Кореї.

"В Україні чинне законодавство про індустріальні парки надає незначні переваги їх учасникам, явно недостатні для того, щоб вони змогли стати каталізатором розвитку вітчизняної економіки", - йдеться у ній.

Очікується, що закон сприятиме перетворенню вітчизняних індустріальних парків на каталізатор промислового розвитку та залучення прямих інвестицій в українську економіку.

Індустральні парки - це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, науково-дослідну діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.