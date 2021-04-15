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Нардепи ухвалили за основу закон про конституційну процедуру

Документ переробили під висновки Венеціанської комісії. 

Нардепи ухвалили за основу закон про конституційну процедуру
Фото: nus.org.ua

Парламент на позачерговому засіданні ухвалив за основу законопроєкт про конституційну процедуру, покликаний завершити вирішення кризи, що виникла після рішень КС.

У повторному першому читанні за законопроєкт проголосували 238 депутатів. 

Збільшення суддівського кворуму не відбулося - лишили норму про ухвалення рішення 10 голосами суддів, а не 12, як пропонувалося. 

Законопроєкт закладає таку модель: на першому місці була і залишається Конституція України, далі буде Закон про конституційну процедуру. 

Законопроєкт 4533 також передбачає, що КС розглядатиме справи в основному у формі усного провадження, що забезпечить прозорість ухвалення рішень.

Також передбачається, що на формування порядку денного Конституційного Суду може впливати не лише голова суду, а й самі судді, а розподіл справ між суддями КС має відбуватися автоматизовано.

Минулого місяця Венеціанська комісія надіслала Україні свої зауваження щодо цього законопроєкту. Комісія привітала зміни щодо подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів та організації внутрішньої діяльності КСУ.

Водночас, як відзначається у висновках, законопроєкт 4533 має низку недоліків. Найважливішими серед них експерти Венеціанки, зокрема, називають відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КС, яка би включала міжнародну компоненту, що рекомендувалося у попередніх термінових висновках.

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