Справи Майдану: арештували нового підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького

Під час прощання з Юрієм Вербицьким у Львові, 24 січня 2014.

У справі про викрадення та катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького встановлено ще одного підозрюваного. Його взято під варту в залі суду, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено ще одну особу, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Йому повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, викраденні та незаконному позбавленні волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 та ст. 340 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, громадянин, діючи в складі групи, до якої також входили члени злочинної організації, 21 січня 2014 року викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а в подальшому, після вивезення потерпілих до лісу, взяв участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

"Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та взято під варту у залі суду", - зазначають у ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату ДБР, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та осіб, що їх вчинили.

В Офісі генпрокурора нагадують, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно шести з них справи розглядаються судами, у тому числі щодо двох заочно, 9 осіб оголошено в розшук.