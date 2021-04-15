Справу Попова щодо розгону Євромайдану починають слухати спочатку

Шевченківській районний суд Києва ухвалив рішення наново почати слухання у справі ексочільника КМДА Олександра Попова щодо розгону протестувальників Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013.

Рішення було ухвалено через те, що головуюча суддя Хардіна, яка слухала цю справу всі роки, пішла в декретну відпустку. 21 травня о 14:30 в Шевченківському суді має початися перше засідання з оголошення короткого викладу обвинувального акту. Замість судді Хардіної головуючим суддею у справі став суддя Володимир Бугіль. Судді Павло Слободянюк та Євген Мартинов залишились. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

За нормою кримінально-процесуального кодексу України, якщо хоч один з учасників розгляду кримінального провадження при заміні складу суду виявить бажання розглядати кримінальне провадження спочатку, то суд вимушений це зробити.

Потерпілі, представники потерпілих Євгенія Закревська та Марина Ліліченко і прокурор Олег Багнюк наполягали на продовженні судового розгляду. Захист Попова — адвокат Микола Карнаух - висловив заперечення щодо продовження слухання справи новим суддею. Суд ухвалив рішення про слухання справи наново, з новою колегією суддів.

Прокурор Олег Багнюк в суді заявив, що така позиція обвинуваченого та його захисника викликає подив, адже обвинувачений висловлював публічно позицію, що він не визнає свою вину та прагне якнайшвидше домогтися у цій справі остаточного рішення.

"Сторона захисту просто затягує судовий розгляд, адже повторний допит усіх свідків та потерпілих затягнеться на тривалий строк", - сказав він.

"Очевидно, що Попов не хоче, щоб у цій справі був вирок. Тому процесуальна прведінка захисту (максимальне затягування справи, наразі її онулення) так дисонує з декларативними заявами захисту, що вони зацікавлені в швидкому розгляді і хочуть захистити добре ім'я обвинуваченого", - розповіла адвокат родин Небесної Сотні, голова Колегії "Адвокатської дорадчої групи" Євгенія Закревська.

"Були допитані всі потерпілі, частина свідків, ці свідчення могли вплинути на рішення суду. Це означає нівелювати всі ці досягнення за всі попередні роки. І це буде порушенням всіх розумних строків та права на справедливий судовий розгляд", - вважає один з потерпілих Сергій Колоша.

За 6 років в цьому процесі встигли допитати всіх потерпілих, допитана значна кількість свідків.

Також на засіданні 14 квітня захист Попова заявив про відвід прокурору Олегу Багнюку, суд відмовив в цьому.

Суддя Бугіль, який тепер буде головуючим у справі Попова, і раніше судив "майданівські" справи. Угрудні 2013 року він виніс рішення про арешт на два місяці двох активістів Майдану - Володимира Кадури та Андрія Дзіндзі. А також звинуватив адвоката одного з них - Віктора Смалія - у замаху на своє життя.

Зупинитись може не лише ця справа Майдану. 13 квітня Вища рада правосуддя зівльнила у відставку суддю Подільського суду м. Києва Юрія Зубця, задовольнивши його подання. Він був головуючим у низці Справ Майдану, зокрема у справі командира роти харківського "беркуту" Віктора Шаповалова, справі про напад на студентів інституту Карпенка-Карого, справі Дениса Пустового, на той час - в. о. заступника командира роти спецпризначення “Беркут” управління МВС Київської області, справа Віктора Горбенка (підсудного у справі викрадення та вбивства журналіста і активіста Сергієнка). Більшість цих справ слухалися суддею Юрієм Зубцем з 2016 року.

Нагадаємо, що Попову інкримінують незаконну протидію проведенню мирних зборів, мітингів та демонстрацій. Максимальне покарання - 5 років обмеження волі. 7 лютого 2014 Олександра Попова звільнили від кримінальної відповідальності на підставі закону про "амністію" причетних до масових акцій протесту. Але наприкінці лютого Генеральна прокуратура поновила розслідування проти нього й інших посадових осіб, змінивши класифікацію інкримінованих їм злочинів.

Як розповів сам Попов в інтерв'ю LB.ua, він активно співпрацює зі слідством. "Ви знаєте, що я проходжу у справі, - говорить Попов. - І я зацікавлений, аби розслідування було максимально вичерпним; вирок - об'єктивним".

Докладно читайте в інтерв'ю Олександра Попова Соні Кошкіній "Ми могли встановити ялинку і в інший час".