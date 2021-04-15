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Трансляція презентації дослідження Інституту Горшеніна та Фонду Фрідріха Еберта "Екологічні тренди в Україні"

Захід проходить в онлайн форматі.

Розпочалася трансляція презентації результатів соціологічного дослідження, проведенного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян”.

Захід проходить в онлайн форматі на платформі Zoom.

Після презентації відбудеться дискусія на тему «Актуальність екологічних проблем та шляхи їхнього вирішення».

Питання до обговорення:

- Наскільки гострою є проблема екології для українців?

- Як громадяни оцінюють екологічну ситуацію в Україні?

- Причини та наслідки екологічних проблем очима громадян.

- На кого українці покладають відповідальність за стан екології в країні?

- Чому в Україні досі не налагоджений процес сортування, переробки та утилізації сміття?

У презентації візьмуть участь:

  • Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;
  • Руслан Стрілець, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Марія Коваль-Гончар, проектний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;
  • Світлана Балюк, керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;
  • Дмитро Заруба, перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України;
  • Леся Василенко, народний депутат України, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування;
  • Любов Колосовська, голова організації «Батарейки, здавайтеся!»;
  • Артем Романюков, співзасновник проекту SaveEcoBot.

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні – є обов'язковим.

Дослідження “Екологічні тренди в Україні: погляд громадян” було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

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