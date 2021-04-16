Керівний склад КНУ ім. Тараса Шевченка буде змінено практично повністю, - Бугров

Керівний склад Київського національного університету імені Тараса Шевченка буде змінено практично повністю. Планується запровадити посаду проректора з комунікації.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров.

"Колеги в мене вже питали: чи відбудеться зміна серед керівництва університету? Я можу сказати, що так, практично повністю. І не тому, що хтось поганий. Просто є певні обставини віку, скажімо, частина цих людей - поважного віку. Ми ж розуміємо, що сьогодні час змінився. І має приходити певною мірою наступне покоління, яке вже відповідає сучасним вимогам і викликам часу. Тому, з одного боку, є спадкоємність, але з іншого - ми робимо певний крок для оновлення університету", - заявив він.

Зі слів Бугрова, одне з перших завдань для змін в університеті - це цифровізація.

"У нас дуже багато різних інформаційних систем в університеті, але вони між собою не об’єднані. І, наприклад, коли ми отримуємо документ, якийсь звіт чи щось інше, то починаються справжні аврали. Простими словами: з різних програм вручну "видовбується" інформація. Потім хтось знову її кудись завантажує. Але ж ми живемо у 21 столітті! Тому для мене це певний виклик. Ми маємо зробити комфортне сервісне середовище", - додав він.

Бугров підкреслив, що по-новому бачить роботу управлінських структур.

"Дуже багато нових викликів, пов’язаних із карантином. Фактично за останній рік ми виробили для себе чотири траєкторії роботи. Перша - технологічна, бо треба було навчити людей працювати з певними платформами. Друга - методична, тому що лекція онлайн і лекція офлайн - різні речі. Уже через 20 хвилин онлайн може втрачатися увага студента. Третє - ще має бути психологічний момент, пов'язаний із комфортом такого навчання, і ми регулярно, буквально щотижня, робимо заходи для запобігання психологічному вигоранню… Тому і четвертий момент, надважливий. За цей рік люди втратили відчуття ліктя, співпричетності. Навчитися працювати можна в будь-яких умовах… Особливою проблемою це є для першокурсників, які школу закінчували вже онлайн, а в університеті вживу займалися хіба два тижні, навіть роззнайомитися нормально за цей час не встигли. Отже, повертаючись до питання перетворень. Планую запровадження роботи проректора з комунікації, чого не було раніше. І це людина не для написання пресрелізів, а для вибудовування співпричетності - як технологічної, так і психологічної", - анонсував він.