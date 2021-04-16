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Азаров у своєму Twitter пожалівся, що його заблокували в YouTube та Facebook

"Американці заблокували все в один день, і в мене зникли всі матеріали, що накопичувалися понад п'ять років".

Азаров у своєму Twitter пожалівся, що його заблокували в YouTube та Facebook
Микола Азаров
Фото: kri.com.ua

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який переховується в Росії, поскаржився на блокування свого YouTube-каналу та сторінки у соціальній мережі Facebook.

"У мене забрали право на інформацію, а також приблизно пів мільйона постійних глядачів. Мій YouTube-канал і сторінка у Facebook нараховували кожен понад 200 тис. підписників. Американці заблокували все в один день, і в мене зникли всі матеріали, що накопичувалися понад п'ять років", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Азаров дав інтерв'ю Дмитру Гордону і розплакався.

Азаров був прем'єром України з 2010-го по 2014 рік. Після Революції гідності він покинув країну і зараз живе в Росії.

Стосовно Азарова розслідують декілька кримінальних проваджень, пов'язаних з розтратою державних коштів. Окрім справи про розкрадання під час створення урядової Телекомунікаційної мережі спецпризначення на потужностях "Укртелекому", він фігурує у справі про незаконне відчуження військової техніки, про заволодіння скрапленим газом, який належав компаніям "Укргазвидобування" і "Укрнафта", на суму 2,2 млрд гривень, а також у справі про отримання 140 млн гривень за призначення Андрія Клюєва першим віцепрем'єром.

Азаров входить у санкційні списки США і ЄС.

У березні 2021 року Азарову також оголосили підозру у державній зраді через підписання "Харківських угод".

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