Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки

Уночі у західних областях дощ, подекуди з мокрим снігом.

Уночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Через це оголошено штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий), повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 17 квітня, часом невеликий дощ, вночі у західних областях подекуди з мокрим снігом, вдень у центральних та південних областях без істотних опадів.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни - до 16°.

У Києві 17 квітня хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

У неділю, 18 квітня, у північних та північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, 18 квітня в Україні, крім північних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень синоптики очікують 10-15° тепла.

У понеділок, 19 квітня, в більшості областей України переважатиме погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.