Бугров: КНУ імені Тараса Шевченка має бути поза політикою

Проведення з’їзду партії "Слуги народу" восени у внутрішньому дворику університету було помилкою. Жодних політичних заходів на території університету не має бути.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

"Він (Олександр Рожко - проректор із перспективного розвитку, конкурент Бугрова на других виборах, - ред.) дав згоду на проведення цього заходу (з’їзду "Слуги народу" у внутрішньому дворику університету, - ред.). Знаєте, я його не звинувачую. Бо мені здається, що це була абсолютно неправильна ідея тих, хто запропонував це зробити. На мою думку, навчальні заклади ніколи не мають бути тотожними політичній владі. Наш університет, як і будь-який інший, ніколи не буде тотожним владі, бо це суперечить самій його природі", - заявив він.

За словами Бугрова, дисциплінарних наслідків для проректора, який надав дозвіл на проведення з`їзду партії "Слуга народу", не буде.

"Вони неможливі, тому що нема за що, умовно кажучи. Надали внутрішній дворик на законних підставах, дали це все для зустрічі. Чесно кажучи, треба просто перегорнути цю сторінку та більше цього не допускати. Моя позиція однозначна. Не має бути політичних заходів на території університету. Можуть бути зустрічі з політиками. Зверніть увагу, у нас так само нема жодної церкви. І це теж принципова позиція. Бо тільки-но ти дав згоду одній конфесії, завтра на це матимуть право інші, а то вже зовсім інша ситуація", - пояснив ректор.

Бугров підкреслив, що університет має бути поза політикою, але не може не впливати не неї.

"Чому? Бо сьогодні у Верховній Раді понад 80 депутатів - це випускники КНУ імені Тараса Шевченка. Здійснюють вони вплив? Безперечно. Причому наші випускники є в усіх фракціях і групах. Чи той самий міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, чи міністр інфраструктури Владислав Криклій, чи віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина. Тобто це все комюніті університету, яке здійснює певний вплив на середовище, політику. Мені хотілося б, щоб наступні п’ять років наш університет впливав на інтелектуальне середовище і його формування".