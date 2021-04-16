Ректор КНУ імені Тараса Шевченка: близько 10% випускників їдуть за кордон

На думку Бугрова, на найближчі 5-10 років у тренді буде не лише IT-напрямок.

Випускники фізичного та математичного факультетів затребувані в Німеччині та Франції. На найближчі 5-10 років будуть у тренді декілька напрямів освіти.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

"Парадокс у тому, що насправді всі (понад 50 спеціальностей, за якими готує КНУ імені Тараса Шевченка, - ред.) вони затребувані. Питання лише в тому: що – в Україні, а що – поза межами. Наприклад, наших хіміків розбирають просто на ура французи та німці… Ми не ведемо такої статистики (скільки випускників залишає Україну та іде працювати за межі країни). Але, за нашими спостереженнями, близько 10% їдуть за кордон. На природничих факультетах буває більше, на гуманітарних - менше", - заявив ректор.

За його оцінками, на найближчі 5-10 років у тренді буде не лише IT-напрямок.

"У тренді буде історична освіта. Чому? Бо якісна історична освіта - це робота з документами, джерелами. Це не просто підручник із хронологією, а робота з джерелами, коли ти встановлюєш причинно-наслідкові зв’язки. Я сказав би, що і журналістика буде в тренді. Але сама журналістика змінюється що два-три роки... Ба більше. Журналістика - це і ремесло, і наука, і мистецтво, зрештою, як і професія лікаря. Лікар - це вчений, науковець, дослідник, ремісник і геній. Ми ж завжди йдемо до конкретного лікаря, правда? Так само журналістика", - підкреслив він.

Новий ректор КНУ імені Тараса Шевченка додав, що майбутню професію треба обирати за потягом та здібностями самої дитини.

"На кого вчитися?.. До чого є потяг - туди треба йти. Не треба ламати дитину, бо вони нині дуже такі делікатні. Дитині треба просто дати можливість самій спробувати, нехай навіть набити свої ґулі. Якщо щось не так - скоригувати. Але дитина мусить сама зробити крок відповідальності, обрати те, що їй до душі", - переконаний Володимир Бугров.