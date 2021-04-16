Минулої доби окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 15 квітня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Так, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски - зі стрілецької зброї.

У районі Майорська також було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 16 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 квітня окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат у лавах ООС не було.