Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Минулої доби окупанти сім разів порушили режим припинення вогню
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 15 квітня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Так, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски - зі стрілецької зброї.

У районі Майорська також було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 16 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 квітня окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат у лавах ООС не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також