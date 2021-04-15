Ще один автомобіль везе гуманітарний вантаж від Червоного Хреста.

Вранці 15 квітня через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на територію тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в'їхали п’ять вантажівок із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Фото: @UkrdelegationTCG

Про це повідомляє пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як зазначається, гуманітарна допомога від УВКБ ООН прямує за маршрутом Київ - Донецьк.

"Крім того, близько 11:00 КПВВ "Щастя" перетнув вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що Україна сприяє постачанню на окуповані території гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 1 березня Росія пропустила гуманітарну допомогу на окуповані території Донбасу. Вантаж, основу якого склали гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я, бойовики не пропускали з 26 лютого.