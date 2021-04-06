В Україну під гуманітарним вантажем намагалися ввезти брендовий одяг на 25 млн гривень

Фото: МВС

В Україну з Польщі через пункт пропуску "Ягодин" під гуманітарним вантажем намагалися ввезти брендовий одяг.

Серед "гуманітарки" під час додаткового огляду правоохоронці виявили 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах, повідомили у пресслужбі МВС.

За попередньою оцінкою, товар коштує 25 мільйонів 775 тисяч гривень. Його вилучили правоохоронці.

"Виявити незаконну оборудку вдалося у результаті застосування профілів ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон, повідомили у пресслужбі МВС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні 2020 заступнику начальника Західного територіального управління Нацгвардії, заступнику начальника і державному інспектору одного з митних постів Львівської митниці ДФС оголосили підозри за ввезення брендового одягу під виглядом "гуманітарки".