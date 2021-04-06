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У зоні ОС окупанти вбили двох українських військових

Зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

У зоні ОС окупанти вбили двох українських військових
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Про це інформує пресцентр ООС.

Повідомляється, що неподалік Авдіївки, Лебединського та Водяного на Приазов’ї збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 загарбники обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що проросійські найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 5 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт поблизу Калинівки Донецької області, де представники збройних формувань РФ облаштовували нові оборонні споруди у напрямку позицій Збройних Сил України.Того ж дня проводилися інженерні роботи у напрямку передових позицій українських захисників у районі Донецького аеропорту.

Нагадаємо, 4 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

3 квітня неподалік селища Шуми Донецької області внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої загинув військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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