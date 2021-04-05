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На Закарпатті вирішили відновити пасажирські перевезення

Область досі перебуває у "червоній" зоні.

На Закарпатті вирішили відновити пасажирські перевезення
Фото: pershij.com.ua

Регіональна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на засіданні 5 квітня ухвалила рішення про відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.

Про це інформує пресслужба облдержадміністрації.

Комісія вирішила з 00:00 годин 6 квітня 2021 року:

  1. дозволити здійснення на території області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб;
  2. надати місцевим комісіям можливість прийняття рішень щодо посилення протиепідемічних заходів на місцях відповідно до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" та з урахуванням епідемічної ситуації.

Очільник області Анатолій Полосков доручив працівникам ГУНП у Закарпатській області здійснювати постійний посилений контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень під час здійснення пасажирських перевезень на транспорті.

Нагадаємо, з 8 березня Закарпатська область перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки. Для виїзду громадян з області "Укрзалізниця" відкрила спецрейси.

Рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмеження пасажирських перевезень в області були продовжені до 5 квітня.

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