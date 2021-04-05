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На заході України очікується похолодання, в інших регіонах - тепла і суха погода

У Києві у вівторок без істотних опадів.

На заході України очікується похолодання, в інших регіонах - тепла і суха погода
Фото: mandrivka.blox.ua

У найближчу добу на захід України буде переміщатися холодне і вологе повітря з північного заходу Європи, на решті території буде помірно-тепла і суха погода.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У  вівторок, 6 квітня, в західних областях, вдень і на Житомирщині, очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Температура вночі від +2 до -3 градусів, вдень +1...+6. У Карпатах сніг, місцями значний, температура протягом доби -1...-6.

На решті території без істотних опадів, лише вночі на сході країни можливі невеликі опади. Температура вночі від +4 до -1,  вдень +7...+12. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім заходу та півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Температура вночі +1...+3, вдень +10...+12 градусів.

У середу, 7 квітня, в південній і східній частині очікуються помірні, місцями значні дощі; вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі +2-7 ° тепла, вдень 11-16 °.

На решті території можливий мокрий сніг, в більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями значні опади, налипання мокрого снігу; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі від +3 до -2, в західних областях 0...-5, вдень +1...+6, в  центральних областях +6...+11 градусів.

У Карпатах сніг, температура вночі -5...-10, вдень -1...-6 градусів.

У Києві в середу очікується мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...+2, вдень +4...+6.

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