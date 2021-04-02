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​1 квітня в Києві стало найтеплішим за історію спостережень

Температура повітря відповідала кліматичній нормі початку травня.

​1 квітня в Києві стало найтеплішим за історію спостережень

У четвер, 1 квітня, середньодобова температура в Києві становила +14,1°С.

Це рекордний показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

Попередній рекорд 2002 року був на 1,1°С нижчим.

"Така температура повітря відповідає кліматичній нормі початку травня", - повідомили метеорологи.

У п'ятницю, 2 березня, до Києва дістався холодний атмосферний фронт з дощем, і температура різко знизилась.

Нагадаємо, що у лютому та березні температурних рекордів у Києві не фіксували.

Лютий був на 2,2°С холодніший за кліматичну норму, а підсумки березня поки що не повідомляли.

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