Лютий у Києві був на 2,2°С холодніший за кліматичну норму

Середньомісячна температура повітря в Києві в лютому становила -4,5 градуса за Цельсієм. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, це на 2,2 градуса нижче від кліматичної норми.

Це був найморозніший лютий за останні дев'ять років.

Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6°С, а найтепліше – 25 числа, коли максимальна температура піднялась до +13,1 градусів.

Опадів на проспекті Науки, де розташована обсерваторія, випало 62 мм, або півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.

Нагадаємо, що нова кліматична норма температури для лютого в Києві становить -2,3 градуси, тоді як раніше було -4,2.

Січень був на 0,7 градуса тепліший за кліматичну норму.

У 2020 році одинадцять з дванадцяти місяців були теплішими за стару кліматичну норму.