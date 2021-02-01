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Температура в січні була вищою за оновлену кліматичну норму на 0,7 градуса

Нетривалі сильні морози не вплинули на загальну картину потепління клімату.

Температура в січні була вищою за оновлену кліматичну норму на 0,7 градуса
Фото: EPA/UPG

Середньомісячна температура повітря в січні 2021 року становила -2,5 градуса морозу. Це вище за оновлену кліматичну норму на 0,7 градуса.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського.

Найхолодніше було 20 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 20,2 градуса. Вже 24 числа температура підскочила до 8,6 градусів, що стало місячним максимумом.

За місяць у Києві кліматологи зафіксували 9 температурних рекордів.

Опадів на проспекті Науки, де знаходиться обсерваторія, випало 63 мм, що склало майже дві місячні кліматичні норми.

Нагадаємо, що нова кліматична норма температури для січня в Києві становить -3,2 градуси, хоча раніше було -5,6.

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