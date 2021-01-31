Помер батько Василя Сліпака

У Львові 31 січня помер батько загиблого на Сході Героя України Василя Сліпака Ярослав.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Велика втрата для родини, друзів, для дружини та сина. Щирі співчуття і велика вдячність за стійку і справжню позицію щодо своєї країни. Бо тільки тверда духом людина могла виховати справжнього Героя. Ми у спільній молитві з родиною Сліпаків", - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ярославу Володимировичу Сліпаку минулого тижня виповнилося 80 років. У покійного залишилась дружина Надія Василівна та старший син Орест.

41-річний Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.

Президент України Петро Порошенко в 2017 році присвоїв Сліпаку звання Героя України, а в 2019 році президент Володимир Зеленський розповів про Сліпака з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Василь Сліпак похований на Личаківському цвинтарі у Львові.