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EMA не побачило зв’язку між випадками смерті літніх європейців і вакциною Pfizer

Кілька десятків вакцинованих померли у Німеччині, Швейцарії та Норвегії.

EMA не побачило зв’язку між випадками смерті літніх європейців і вакциною Pfizer
Фото: EPA/UPG

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) провело розслідування у зв'язку зі смертю кількох десятків людей, які отримали щеплення від коронавірусної хвороби, і не виявила зв'язок між летальними наслідками і препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech, яким вони були щеплені.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЕМА.

"Ці випадки не викликають побоювань з приводу безпеки вакцини", - йдеться в повідомленні агентства.

"Інформація про алергічні реакції, яка з'являється періодично в різних країнах, не відрізняється від того, що вже повідомлялося про відомі побічні ефекти", - заявили в агентстві.

Раніше надходили повідомлення про випадки смерті літніх людей незабаром після вакцинації цим препаратом. Зокрема, такі випадки сталися у ФРН, а також за межами ЄС - у Швейцарії, Норвегії.

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