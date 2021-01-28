За добу в Україні 5 529 людей захворіли на ковід, 11 946 - одужали

За минулу добу в Україні провели 28 627 тестувань методом ПЛР і виявили 5 529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужали від коронавірусу 11 946 пацієнтів. Зафіксовано 149 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапила 1 941 особа з ковідом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у Києві (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 206 412 осіб, одужало - 992 031 пацієнтів. Зафіксовано 22 351 пов’язаних зі COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 184 320.

Нагадаємо, в межах ініціативи COVAX Україна може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.

У четвер, 28 січня, Верховна Рада може уxвалити закон для запуску вакцинації.