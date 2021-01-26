Україна у межах COVAX може отримати вакцини Pfizer, AstraZeneca, Novavax і Sanofi

Якщо Україну включать до поставок першої хвилі, то до 200 000 доз препарату від Pfizer держава отримає вже у лютому.

Україна в межах ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.

Про це під час виступу у парламенті повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"COVAX поставить від 8 до 16 млн доз. До 1 лютого буде рішення щодо включення України до розподілу першої хвилі, за позитивного рішення в лютому поставлять від 100 000 до 200 000 доз вакцини Pfizer. Найбільш вірогідні інші кандидати - AstraZeneca, Novavax та Sanofi", - зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна буде використовувати тільки ті препарати, середня ефективність яких складає хоча б 70%.

Прем'єр також розповів, яка кількість населення буде охоплена під час різних етапів щеплень. Перший етап - щеплення людей з критичним ризиком інфікування, охоплять близько 367 000 людей. Другий етап - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (2 млн 540 тис. людей). Третій етап - праціники ДСНС, поліції, СБУ, вчителі (7,2 млн людей). Четвертий етап - люди віком від 60 до 64 років, люди з супутніми захворювання. П'ятий етап - решта населення. Щепленням хочуть охопити 50% населення України до кінця 2022 року.

Препарат від AstraZeneca використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

Препарат від Pfizer та BioNTech, за повідомленням виробників, має ефективність близько 90%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина Pfizer після виробництва заморожується та має зберігатися при температурі не вище за -70 градусів.

Доклінічні випробування вакцини Novavax NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь. Поки що жодних даних про ефективність NVX-CoV2373 на треьому етапі досліджень нема.

Кандидат у вакцини французської компанії Sanofi ще не тестується на третьому етапі. Цей препарат може бути доступним наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, що у інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech. Також, ймовірно, в Україну могли б поставити препарат Moderna.