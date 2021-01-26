​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна у межах COVAX може отримати вакцини Pfizer, AstraZeneca, Novavax і Sanofi

Якщо Україну включать до поставок першої хвилі, то до 200 000 доз препарату від Pfizer держава отримає вже у лютому. 

Україна у межах COVAX може отримати вакцини Pfizer, AstraZeneca, Novavax і Sanofi
Фото: EPA/UPG

Україна в межах ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi. 

Про це під час виступу у парламенті повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"COVAX поставить від 8 до 16 млн доз. До 1 лютого буде рішення щодо включення України до розподілу першої хвилі, за позитивного рішення в лютому поставлять від 100 000 до 200 000 доз вакцини Pfizer. Найбільш вірогідні інші кандидати - AstraZeneca, Novavax та Sanofi", - зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна буде використовувати тільки ті препарати, середня ефективність яких складає хоча б 70%. 

Прем'єр також розповів, яка кількість населення буде охоплена під час різних етапів щеплень. Перший етап - щеплення людей з критичним ризиком інфікування, охоплять близько 367 000 людей. Другий етап - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування (2 млн 540 тис. людей). Третій етап - праціники ДСНС, поліції, СБУ, вчителі (7,2 млн людей). Четвертий етап - люди віком від 60 до 64 років, люди з супутніми захворювання. П'ятий етап - решта населення. Щепленням хочуть охопити 50% населення України до кінця 2022 року. 

Препарат від AstraZeneca використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

Препарат від Pfizer та BioNTech, за повідомленням виробників, має ефективність близько 90%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина Pfizer після виробництва заморожується та має зберігатися при температурі не вище за -70 градусів. 

Доклінічні випробування вакцини Novavax NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь. Поки що жодних даних про ефективність NVX-CoV2373 на треьому етапі досліджень нема. 

Кандидат у вакцини французської компанії Sanofi ще не тестується на третьому етапі. Цей препарат може бути доступним наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, що у інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech. Також, ймовірно, в Україну могли б поставити препарат Moderna. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також