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Від коронавірусу помер український військовий

Це вже 40-ий летальний випадок у ЗСУ.

Від коронавірусу помер український військовий
Фото: Київрада

У Збройних Силах України зафіксовано 40 летальний випадок спричинений коронавірусом.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північого регіону. Позитивний ПЛР-тест від 04.01.2021. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу зареєстровано 25 нових випадків ковіду.

Станом на 24 січня ковідом хворіє 768 осіб українських військовослужбовців. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 128 осіб.

Всього за час пандемії в армії одужало 14 439 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 23 січня в Україні виявлено 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ковіду померло 83 людей, госпіталізовано 2 079 осіб, одужало – 5 407.

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