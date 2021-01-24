У Києві ще 240 хворих на коронавірус, померло 6 осіб

У Києві за минулу добу, 23 січня виявили 240 хворих на коронавірус, померло 6 осіб.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 129 жінок віком від 22 до 96 років, 108 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв, 1 дівчинка 12-ти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років. Серед них – двоє медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом‘янському районі — 31 випадок.

Одужали за добу 915 людей.

Усього за період пандемії в столиці 2278 летальних випадків від вірусу. Усього коронавірус подолали 57 887 мешканців столиці.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 126 118.

За минулу добу, 23 січня в Україні виявлено 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ковіду померло 83 людей, госпіталізовано 2 079 осіб, одужало – 5 407.