В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
В Італії через смерть дитини частково заблокували соціальну мережу TikTok
Мер Парижа і відомий французький футболіст підтримали українця, якого жорстоко побили в Парижі
Украина хочет продлить программу с МВФ
Украина хочет продлить программу с МВФ
Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
Затримано полковника “Альфи”, який готував вбивство глави внутрішньої безпеки СБУ (оновлено)
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
СБУ викрила агента спецслужб Росії, який мав провокувати "тарифний майдан" (оновлено)
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Кількість затриманих під час акцій на підтримку Навального у Росії перевищила 1,9 тис. осіб
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
Заарештували полковника "Альфи", який готував убивство голови внутрішньої безпеки СБУ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві ще 240 хворих на коронавірус, померло 6 осіб

Одужали за добу 915 людей.

У Києві за минулу добу, 23 січня виявили 240 хворих на коронавірус, померло 6 осіб.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 129 жінок віком від 22 до 96 років, 108 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв, 1 дівчинка 12-ти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років. Серед них – двоє медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом‘янському районі — 31 випадок.

Одужали за добу 915 людей.

Усього за період пандемії в столиці 2278 летальних випадків від вірусу. Усього коронавірус подолали 57 887 мешканців столиці.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 126 118.

За минулу добу, 23 січня в Україні виявлено 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ковіду померло 83 людей, госпіталізовано 2 079 осіб, одужало – 5 407.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також