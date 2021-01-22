Постачання вакцин в рамках COVAX може початися у лютому, - ВООЗ

Сьогодні COVAX підписала угоду з Pfizer / BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини.

Глобальний механізм щодо забезпечення доступності вакцин проти ковіду COVAX може бути запущений вже у лютому за умови завершення процедури підписання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

Про це під час брифінгу заявив Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус.

"Сьогодні я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer / BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини", - сказав Гебрейесус.

Крім того, в першому кварталі 2021 року очікується поставка ще близько 150 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, додав очільник ВООЗ.

"У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати поставки вакцин в лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання в надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca", - підкреслив Гебрейесус.

Нагадаємо, що станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer). Україна розраховує отримати в рамках ініціативи COVAX три різні вакцини від ковіду.

Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%.

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти.

Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії.