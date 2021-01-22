У Кропивницькому рятувальники впродовж трьох годин забезпечували аварійне електроживлення Центральної міської лікарні, призначеній для госпіталізації хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Така потреба виникла сьогодні, у зв’язку з аварійним відключенням світла на території мікрорайону, де розташований стаціонар №1 центральної міської лікарні, призначений для госпіталізації хворих на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники розгорнули пересувну електростанцію та забезпечили електроживлення лікарні.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, за даними Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE), в Україні кожна третя лікарня, відведена під лікування хворих на COVID-19, критично навантажена пацієнтами. В абсолютних числах: 111 із 629 лікарень першої та другої хвилі. Водночас, ліжка, відведені для пацієнтів з COVID-19, заповнені на 100%. У 60 лікарнях реанімаційні ліжка заповнені на 100%.