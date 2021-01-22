Укрзалізниця призначає 13 нових рейсів на модернізованій електричці на ділянці Тарасівка-Київ

Укрзалізниця призначає 13 нових рейсів електрички на ділянці Тарасівка-Київ у робочі дні.

Про це свідчить пресреліз від УЗ.

Окрім цього, за інформацією LB.ua, поїзди курсуватимуть до Боярки, але там матимуть лише технічну зупинку для зміни руху поїзда.

Курсування даних маршрутів буде здійснюватися електропоїздом, який у 2020 році пройшов капітально відновлювальний ремонт на Київському електровагоноремонтному заводі. Встановлено нові сидіння, електронне табло, також покращено освітлення. Замість стандартних 24 хвилин на цьому маршруті поїзд на деяких ресах буде їхати за 22 та 21 хвилину.

"Запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік", - йдеться у повідомленні.

Поїзди матимуть наступні графіки відправлення:

№6070 "Тарасівка" о 5:48, "Вишневе" - 5:53, "Київ-Волинський" - 5.59, "Караваєві дачі" - 6:04, "Київ-Пасажирський" - прибуття 6:09

№6071 "Київ-Пасажирський" - 6:22, "Караваєві дачі" - о 6:28, "Київ-Волинський" - 6:32, "Вишневе" - 6:39, "Тарасівка" - 6:44

№6072 "Тарасівка" о 7:11, "Вишневе" - 7:17, "Київ-Волинський" - 7.23, "Караваєві дачі" - 7:28, "Київ-Пасажирський" - прибуття 7:34 (зараз курсує №6070)

№7073 "Київ-Пасажирський" - 7:44, "Караваєві дачі" - 7:50, "Київ-Волинський" - 7:54, "Вишневе" - 8:01, "Тарасівка" - 8:08

№6074 "Тарасівка" о 8:31, "Вишневе" - 8:35, "Київ-Волинський" - 8:42, "Караваєві дачі" - 8:48, "Київ-Пасажирський" - прибуття 8:53

№6075 "Київ Пасажирський" - 9:04, "Караваєві дачі" - 9:10, "Київ-Волинський" - 9:14, "Вишневе" - 9:21, "Тарасівка" - 9:28

№6076 "Тарасівка" - 10:01, "Вишневе" -10:06, "Київ-Волинський" - 10:12, "Караваєві дачі" - 10:17, "Київ-Пасажирський" - прибуття 10:22

№6077 "Київ-Пасажирський" - 16:06, "Караваєві дачі" - 16:12, "Київ-Волинський" - 16:16, "Вишневе" - 16:22, "Тарасівка" - 16:29

№6078 "Тарасівка" - о 16:47, "Вишневе" - 16:52, "Київ-Волинський" - 16:59, "Караваєві дачі" - 17:03, "Київ-Пасажирський" - прибуття 17:08

№6079 "Київ-Пасажирський" - 17:24, "Караваєві дачі" - 17:30, "Київ-Волинський" - 17:34, "Вишневе" - 17:41, "Тарасівка" прибуття 17:48