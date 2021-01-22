З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень

Співробітник Національного інституту раку підозрюється у розкраданні майна на суму понад 10 млн гривень. Йому повідомлено про підозру за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний отримував на зберігання лікарські засоби, серед яких - інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності. Діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років підозрюваний привласнював ці засоби.

"Внаслідок дій підозрюваного Інституту завдано збитків на суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 25 жовтня минулого року МОЗ оголосив результати аудиту в Інституті рака, під час якого були виявлені численні порушення, і передав результати правоохоронцям. Детально про ситуацію читайте в нашому матеріалі "Розтрата, тендер і хабар. Що відбувається в Інституті раку" а також "Інститут раку. Пошуки винного".